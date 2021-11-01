Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu maddeyi buldu

Afyonkarahisar polisi şüphe üzerine durdurduğu bir araçta valiz içerisine konulmuş hoparlörün içerisine zulalanmış halde 2 kilogram metamfetamin ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklığında gerçekleştirildi. AfyonkarahisarKütahya karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine içerisinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalar esnasında valiz içerisinde bulanan hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Polis tornavida yardımı ile açtığı hoparlörün içerisinde 2 kilogramlık uyuşturucu maddeyi buldu. Operasyonun ardından araç içerisinde bulunan Mahdı K. ve Shakıla A. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıslar gözaltına aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.