3 kentteki 34 faili meçhul hırsızlık olayını JASAT aydınlattı

Afyonkarahisar ile birlikte üç kentte yaşanan 34 faili meçhul hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) çalışmaları sonucu aydınlatıldı. Olayları gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bu yıl içerisinde meydana gelen kablo, trafo ve su motoru hırsızlığı olaylarının faillerinin tespitine yönelik JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. JASAT dedektifleri, A.D. (23) isimli şahsı takibe aldı. Dedektifler, yaptıkları araştırmada A.D.’nin M.A. (31) ve İ.A. (24) isimli şahıslar ile birlikte hareket ettiğini belirledi. Şüphelilerin son 5 ay içerisinde Afyonkarahisar ve Eskişehir’de 6, Konya’da 22 olay olmak üzere toplam 34 faili meçhul olayın zanlıları olduğunu tespit etti. Elde edilen bulgular üzerine harekete geçen ekipler, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde şahısların ikametleri ile birlikte kent merkezinde bulunan bir hurdacı olmak üzere toplam 6 adrese baskın düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 350 kilogram bakır kablo, 300 kilogram hırsızlık hurda demir, 18 kilogram soyulmuş bakır kablo, 17 kilogram alüminyum kablo, 5 adet çeşitli markalarda su motoru ele geçirildi.



Şüphelileri çalıntı malzemeleri alan hurdacı teşhis etti

Malzemeleri alan hurda firmasının sahibi Ş.Ş., ifadesinde son üç ay içerisinde malzemelerin şüpheliler tarafından kendisine getirildiğini ve hırsızlık malı olduğunu bilmediği için hurda malzeme olarak satın aldığını söyleyerek, şüphelileri teşhis etti. Operasyonun ardından A.D. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 2 zanlıyı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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