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Sis Karahisar Kalesi’ni adeta görünmez hale getirdi Afyonkarahisar sisli bir sabaha uyandı Kenti kaplayan sis, şehrin kuşbakışı görüldüğü noktalardan ise seyrini doyumsuz manzaralar oluştu

İHA

Sis Karahisar Kalesi’ni adeta görünmez hale getirdi Afyonkarahisar sisli bir sabaha uyandı Kenti kaplayan sis, şehrin kuşbakışı görüldüğü noktalardan ise seyrini doyumsuz manzaralar oluştu

Afyonkarahisar şehir merkezini sabahın erken saatlerinde kaplayan sis, kentin simgesi haline gelen tarihi Karahisar Kalesi’ni adeta görünmez hale getirdi.
Gece geç saatlerde başlayan sisli hava sabah saatlerinde de etkili oldu. Yoğun sis dolayısı ile özellikle sürücüler zor anlar yaşanırken, birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte polis araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Sis nedeniyle birçok araç sürücüsü ve yayalar ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan kentin simgesi haline gelen tarihi Karahisar Kalesi’de yoğun sisli havanın arasında kalarak, gözlerden kayboldu. Birçok noktada etkili olan sis, şehrin kuşbakışı görüldüğü noktalardan ise seyrini doyumsuz manzaralar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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