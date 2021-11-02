Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalandı, tutuklanıp cezaevine gönderildi

Afyonkarahisar polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheli şahsın şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan üst aramasında 33 gram metamfetamin ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi takibe alındı. Alparslan S., isimli şahıs otogarda gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında 33 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında gözaltına alınan şahıs ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.