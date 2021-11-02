Artuk ailesinin acı günü

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Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sanayicilerinden ve Türkeli Gazetesi’nin sahibi Önder Artuk’un vefat eden kayınpederi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Önder Artuk’un kayınpederi, Afyonkarahisar’ın tanınmış simalarından Abdullah Arsoy 67 yaşında vefat etti. Merhum Arsoy’un ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu. Merhum Arsoy için bugün öğle namazına müteakip Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Arsoy, sevenleri omzunda Kocatepe Asri Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlandı. Namaza, Arsoy ve Artuk ailelerinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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