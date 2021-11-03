Alpaslan, üniversitelerin şehirler için önemine dikkat çekerek: "Üniversiteler, bulunduğu bölgede hayatlara derman oluşturacak çalışmalara imza atarsa başarılı olur"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, üniversitelerin şehirler için önemine dikkat çekerek, “Üniversiteler, bulunduğu bölgeye, şehre ve o bölgede yaşayan insanlara ne kadar çok katkı sunuyor, onların hayatlarına derman oluşturacak çalışmalara imza atarsa o kadar başarılı olur” dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ‘20212022 Akademik Yılı Açılışı ve Ödül Yönergesi’ kapsamında 2020 ve 2021 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda akademik ve idari personel ile öğrenciler ödüllendirildi. Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Alpaslan, Afyonkarahisar’ın son 20 yılda hızla gelişerek büyüdüğünü ifade etti. Alpaslan, “Bir üniversiteden beklenen nitelikli eğitimin yanında bulunduğu bölgeye, şehre ve bölgede yaşayan insanlara ne kadar çok katkı sunuyor, onların hayatlarına derman oluşturacak çalışmalara imza atarsa o üniversite o kadar başarılı olur. Her ilimizde üniversitemiz var, Türkiye olarak üniversite anlamında da çok başarılı çalışmalara imza attık. Bu başarıları daha da taçlandırmak adına üniversitelerimiz yaşanılan bölgedeki insanlara olan katkıları, illerinin ekonomilerine olan katkıları ne kadar üst düzeylere çıkarsa o kadar başarılı olur. Afyon son 20 yılda diğer illere göre çok daha hızlı gelişen çok daha hızlı büyüyen çok daha hızlı refah düzeyine ulaşan illerimizin başında geliyor. Tabi, Afyon bunu yaparken bu uyum içerisinde çalışmanın yanında bir takım avantajları da çok güzel değerlendirerek, bunu sonuçlandırıyor. Türkiye’nin en önemli kavşak noktalarının bir tanesinde olması nedeniyle ticarette ve sanayide çok güzel başarılara imza attı.”

Konuşmaların ardından ödül yönergesi kapsamında 2020 ve 2021 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda akademik ve idari personel ile öğrencilere protokol tarafından ödüllendirildi.

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