Alpaslan, üniversitelerin şehirler için önemine dikkat çekerek: "Üniversiteler, bulunduğu bölgede hayatlara derman oluşturacak çalışmalara imza atarsa başarılı olur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alpaslan, üniversitelerin şehirler için önemine dikkat çekerek: "Üniversiteler, bulunduğu bölgede hayatlara derman oluşturacak çalışmalara imza atarsa başarılı olur"

İHA

Alpaslan, üniversitelerin şehirler için önemine dikkat çekerek: "Üniversiteler, bulunduğu bölgede hayatlara derman oluşturacak çalışmalara imza atarsa başarılı olur"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, üniversitelerin şehirler için önemine dikkat çekerek, “Üniversiteler, bulunduğu bölgeye, şehre ve o bölgede yaşayan insanlara ne kadar çok katkı sunuyor, onların hayatlarına derman oluşturacak çalışmalara imza atarsa o kadar başarılı olur” dedi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ‘20212022 Akademik Yılı Açılışı ve Ödül Yönergesi’ kapsamında 2020 ve 2021 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda akademik ve idari personel ile öğrenciler ödüllendirildi. Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Alpaslan, Afyonkarahisar’ın son 20 yılda hızla gelişerek büyüdüğünü ifade etti. Alpaslan, “Bir üniversiteden beklenen nitelikli eğitimin yanında bulunduğu bölgeye, şehre ve bölgede yaşayan insanlara ne kadar çok katkı sunuyor, onların hayatlarına derman oluşturacak çalışmalara imza atarsa o üniversite o kadar başarılı olur. Her ilimizde üniversitemiz var, Türkiye olarak üniversite anlamında da çok başarılı çalışmalara imza attık. Bu başarıları daha da taçlandırmak adına üniversitelerimiz yaşanılan bölgedeki insanlara olan katkıları, illerinin ekonomilerine olan katkıları ne kadar üst düzeylere çıkarsa o kadar başarılı olur. Afyon son 20 yılda diğer illere göre çok daha hızlı gelişen çok daha hızlı büyüyen çok daha hızlı refah düzeyine ulaşan illerimizin başında geliyor. Tabi, Afyon bunu yaparken bu uyum içerisinde çalışmanın yanında bir takım avantajları da çok güzel değerlendirerek, bunu sonuçlandırıyor. Türkiye’nin en önemli kavşak noktalarının bir tanesinde olması nedeniyle ticarette ve sanayide çok güzel başarılara imza attı.”
Konuşmaların ardından ödül yönergesi kapsamında 2020 ve 2021 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda akademik ve idari personel ile öğrencilere protokol tarafından ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medyadan 43 kişinin 479 bin lirasını dolandırdılar 2 şahıs 43 kişiyi sosyal medyadan böyle dolandırdı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan 43 kişinin 479 bin lirasını ...
FETÖ’den aranan zanlıyı polis gardırobun içinde yakaladı Yatak odasındaki gardırobun içinden FETÖ’cü çıktı
YEREL HABERLER FETÖ’den aranan zanlıyı polis gardırobun içinde ...
(ÖZEL) Drift gösterisi bir anda alevli gösteriye döndü Drif pilotundan seyircilere alevli sürpriz Drift izleyenler bir anda kendilerini alevli gösterinin içinde buldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Drift gösterisi bir anda alevli gösteriye ...
Polis takibe aldığı hırsızları suçüstü yakaladı Eskişehir’den hırsızlık amacıyla Emirdağ'a geldiler, tanınmamak için maske ve başörtü taktılar
YEREL HABERLER Polis takibe aldığı hırsızları suçüstü ...
Balık tutmak hiç bu kadar pahalıya mal olmamıştı İzinsiz avlanan 4 kişiye toplamda 19 bin 639 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Balık tutmak hiç bu kadar pahalıya mal ...
Afyonkarahisar’da okul öncesi öğretmenlere “ileri seviye” eğitimi verildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da okul öncesi öğretmenlere “ileri ...
Afyonkarahisar Belediyesinden ulaşım ve suya zam kararı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Belediyesinden ulaşım ve suya zam ...
Hoparlöre gizledikleri 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hoparlöre gizledikleri 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan ...
Artuk ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Artuk ailesinin acı günü
Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalandı, tutuklanıp cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalandı, ...
(ÖZEL) Tarihi Karahisar Kalesi sisli havada adeta kayboldu Sis bulutları 226 metre yüksekliğindeki kaleyi böyle gizledi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tarihi Karahisar Kalesi sisli havada adeta ...
Genç kadın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü
YEREL HABERLER Genç kadın sobadan sızan karbonmonoksit gazından ...
Polisten gümrük kaçağı ürün satan sex shop dükkanına baskın
YEREL HABERLER Polisten gümrük kaçağı ürün satan sex shop dükkanına ...
Sis Karahisar Kalesi’ni adeta görünmez hale getirdi Afyonkarahisar sisli bir sabaha uyandı Kenti kaplayan sis, şehrin kuşbakışı görüldüğü noktalardan ise seyrini doyumsuz manzaralar oluştu
YEREL HABERLER Sis Karahisar Kalesi’ni adeta görünmez hale ...
(ÖZEL) Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı Her türlü meyvenin sirkesini yapabiliyor Bir bardak sirke, 1 kilogram meyveyle eş değerde
YEREL HABERLER (ÖZEL) Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da ...
Kaymakam Düzgün, İlim ve Kültür Merkezi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Düzgün, İlim ve Kültür Merkezi'ne ziyaret
Otomobil önce bariyerlere, ardından başka bir araca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil önce bariyerlere, ardından başka bir araca ...
AFJET Afyonspor Başkanı Yusuf Ulutürk istifa etti
YEREL HABERLER AFJET Afyonspor Başkanı Yusuf Ulutürk istifa etti
3 kentteki 34 faili meçhul hırsızlık olayını JASAT aydınlattı
YEREL HABERLER 3 kentteki 34 faili meçhul hırsızlık olayını JASAT ...
Çobanlar’da Bilim Fuarı düzenlendi
YEREL HABERLER Çobanlar’da Bilim Fuarı düzenlendi
Afyonkarahisar’ın tek TÜBİTAK 4004 projesi açıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’ın tek TÜBİTAK 4004 projesi açıldı
Şuhut'ta kapalı alanlarda sigara denetimi
YEREL HABERLER Şuhut'ta kapalı alanlarda sigara denetimi
Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu maddeyi buldu
YEREL HABERLER Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu ...
Çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerini görünce kendisi aşağı indi
YEREL HABERLER Çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerini görünce ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.