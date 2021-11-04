Akdağ Tabiat Parkı’nda 2021 sezonu kapandı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi’nden yapılan açıklamada Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Akdağ Tabiat Parkı’nda 2021yılı konaklama sezonunun sona erdiği belirtildi.

Bu sezon Afyonkarahisar ve Türkiye’nin dört bir tarafından binlerce misafirin konakladığı Akdağ Tabiat Parkı, bakım, onarım ve tamirat çalışmalarına başlayarak gelecek sezon için hazırlıklarına başladı. Doğal güzellikleri, bungalov evleri, gezinti teknesi, bisiklet turları, yürüyüş parkurları, yılkı atları ve yaban hayatı ile görenleri kendisine hayran bırakan Akdağ Tabiat Parkı, tertemiz havası ile 2022 sezonunda en güzel hizmeti vermek için baştan aşağı yenilenerek 2022 yılı bahar ayında kapılarını açacak.

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