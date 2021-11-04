74 personele yönelik yenidoğan eğitimi verildi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 74 personele yönelik 3 gün süren yenidoğan eğitimi verildi. Eğitimin sonunda başarılı olanlara sertifikalar verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından organize edilen, yenidoğan canlandırma (NRP) eğitimi yapıldı. Yenidoğan ile ilgili bütün personelin eğitim alması hedefi güden eğitimler, yıl içinde farklı dönemlerde, ihtiyaca binaen yapılıyor. Eğitimlere hiç eğitim almamış personelin yanı sıra daha önce sertifika almış olan personel de tazeleme eğitimi için katıldı. 3 gün süren NRP eğitimi 2021 yılının son eğitimi oldu ve 7 tazeleme, 67 ilk olmak üzere 74 personel katıldı. Eğitime, İl genelinde hizmet veren bütün sağlık kurumlarından personel alındı.

Ön test ile başlayan eğitim sonunda uygulamalı ve teorik olarak sınav yapılarak başarılı olanlara sertifikaları da törenle verildi. Törene İl Sağlık Müdürü vekili Uzman Dr. Mehmet Pala, müdürlük başkan ve başkan yardımcıları, şube müdürleri, özel hastane yöneticileri ve görevli personel katıldı.

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