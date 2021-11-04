Çay Gençlik Merkezi hizmete açıldı

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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yapımı tamamlanan Çay Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çay ilçesinde içerisinde Bilgisayar, Müzik, Güzel Sanatlar ve çok amaçlı atölyeler, mescit, kitap kafe, spor salonu ile soyunma giyinme odaları, duş yerleri, kafeterya, toplantı salonu, has oda ve idari odalarının yer aldığı Çay Gençlik Merkezi gençlere sosyal, kültürel ve sportif alanlarda hizmet verecek.

Genç Merkezinin açılışına İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede, İl Gençlik ve Spor Müdür Vekili Ahmet Ertürk, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Çakır, Belediye Meclis Üyeleri ve gençler katıldı.

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