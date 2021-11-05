Sandıklı’da ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi devam ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri kapsamında, Sandıklı Belediyesi personellerinin evlatlarına hayırlı ve uğurlu olsun ziyaretlerinde bulundu.
Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında göreve geldiği günden bugüne kadar vatandaşların bebeklerine ziyaretlerde bulunarak tebrik eden Başkan Çöl, bu bağlamda yapmış olduğu ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Yapmış olduğu ziyaretlerde bebeklerin ilk hediyelerini vererek hayırlı ve sağlıklı ömürler dileyen Başkan Çöl, çocukların anne babalarına uzun ömürlü, sağlıklı, vatana millete hayırlı çocukları olmasını temennisinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.