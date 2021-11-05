Şuhut'ta 'Öğretmenler Hatıra Ormanı'nda fidanlar toprakla buluştu

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Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı tarafından 'İlçemizi Ağaçlandırma Seferberliği' kapsamında Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü'nün destekleri ile 'Öğretmenler Hatıra Ormanı'nda fidanlar toprakla buluştu.

Fidan dikim merasimine, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri ile birlikte eğitim camiası katıldı. Vali Yardımcısı Kaya, Kaymakam Düzgün ve beraberindeki heyetin diktiği fidanlar "Öğretmenler Hatıra Ormanında" toprakla buluştu.

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