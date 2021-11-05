Şuhut’ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol ürünleri satılan mekanlarda denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri ilçe merkezinde faaliyetlerini sürdüren alkol ürünleri satan mekanlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ürünlerin bandrollü olup olmadığına bakılarak incelemeler yapıldı. Yetkililer tarafından yapılan denetimlerin rutin olarak devam edeceği öğrenildi.

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