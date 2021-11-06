3 kentteki 34 faili meçhul hırsızlık olayında firari olan 2 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar ile birlikte üç kentte yaşanan 34 faili meçhul hırsızlık olayında firari olan 2 zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği ortak operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bu yıl içerisinde meydana gelen kablo, trafo ve su motoru hırsızlığı olaylarının faillerinin tespitine yönelik JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. JASAT dedektifleri, A.D. (23) isimli şahsı takibe aldı. Dedektifler, yaptıkları araştırmada A.D.’nin M.A. (31) ve İ.A. (24) isimli şahıslar ile birlikte hareket ettiğini belirledi. Şüphelilerin son 5 ay içerisinde Afyonkarahisar ve Eskişehir’de 6, Konya’da 22 olay olmak üzere toplam 34 faili meçhul olayın zanlıları olduğunu tespit etti. Elde edilen bulgular üzerine harekete geçen ekipler, Emirdağ ilçesinde şahısların ikametleri ile birlikte kent merkezinde bulunan bir hurdacı olmak üzere toplam 6 adrese baskın düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 350 kilogram bakır kablo, 300 kilogram hırsızlık hurda demir, 18 kilogram soyulmuş bakır kablo, 17 kilogram alüminyum kablo, 5 adet çeşitli markalarda su motoru ele geçirildi.



Zanlılar adliyeye sevk edildi

İlk operasyonun ardından A.D. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler firari olan M.A. ve İ.A.’yı da yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler dün JASAT ve Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği ortak operasyonda yakalandı. İki zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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