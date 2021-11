TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Ergene Velimeşespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı Ergene Velimeşespor’u 20 mağlup etti.



Stat: Zafer

Hakemler: Batuhan Gültek xx, Emre demirel xx, Burak Sami Şad xx,

Afyonspor: Bayram Olgun x, Alper Tursun xx, Taha Can Velioğlu xx, Süleyman Olgun xx (Mithat Pala dk. 46 x), Melik Derin xx (İsmail Haktan Odabaşı dk. 77 ?), Cihan Özkara xx (Fatih Aktay dk. 46 x), Nazmi Candoğan xx, Yusuf Emre Kasal xx, Erhan Şentürk xx, Mehmet Abdullah Çoban x (Feyyaz Belen dk. 15 x), Celal Hanalp xx,

Ergene Velimeşe Spor: Ahmet Sabri Fener xx, Emrah Taysı xx, İbrahim Fatih Dilek xx (Oğuzhan Akgün dk. 34 x), Yakup Alkan xx (Feyzullah Şahin Güneş dk. 83 ?), Burak Can Alakuş xx, Furkan Külçekçi xx, Fatih Cerlek xx (Gökhay Iravul dk. 68 x), Emre Can Atila xx (Emre Yıldız dk. 68 x), Burhan Arman xx, Muhammet Mahmut Emir xx, Eser Akbaş xx,

Goller: Erhan Şentürk (dk. 48), Mithat Pala (dk. 64) (Afyonspor)

Sarı Kartlar: Mithat Pala, Bayram Olgun (Afyonspor), Burak Can Alakuş, Fatih Cerlek, (Ergene Velimeşe)

