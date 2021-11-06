Afyonkarahisar'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar’da boşanan çiftin aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.



Olay, Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanan çiftin aileleri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahların kullanılması nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği aktarıldı.

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