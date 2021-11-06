Kendisini icraya veren eski dünürünü ailesiyle birlikte katletti Bir bebek kurşunların yağdığı otomobilden sağ çıktı Eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırarak 4 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olan şahıs ile eski dünürü arasında icra meselesi olduğu ortaya çıktı

Afyonkarahisar’da bir şahsın, eski dünürlerinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırması sonucu 4 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de ağır yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı. Şahsın eski dünürü ile kendisini icraya verdiği için aralarında gerginlik olduğu öğrenilirken, saldırıda otomobilin içerisinde bulunan 1 yaşındaki bir çocuk olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan’a verildi. Bugün akşam saatlerinde Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren İsmail Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkarak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Hatice ve Mevlüt Mercan ile Hanife ve Şefika Mutlu ile Yusuf Mercan vuruldu.



Olayda bir aile yok oldu

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servi ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralıları ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırdı. Yaralılardan eski damat Yusuf Mercan’ın babası Mevlüt ile annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ve anneannesi Hanife Mutlu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Yusuf Mercan’ın ise durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.



1 yaşındaki bebek mermi yağan otomobilden sağ çıktı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.