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Çaldıkları kamyonu sattılar ama polisten kaçamadılar

İHA

Çaldıkları kamyonu sattılar ama polisten kaçamadılar

Denizli’den çaldıkları kamyonu Konya’ya götürerek satan ve buradan elde ettikleri para ile birlikte Denizli’ye geri dönen iki şüpheli şahıs Dinar polisinin takibine alınarak yakalandı.
Olay, önceki gün Denizli’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli’de iki şüpheli şahıs tarafından bir kamyon çalındı. İhbar üzerine polis harekete geçti ve iki şüpheli şahsı takibe aldı. Şüpheliler Denizli’den çaldıkları kamyonu Konya’ya götürerek satışını yaptı. Geri dönüşleri esnasında takip edildiklerini anlayan şahıslar bindikleri aracı ve paraları bırakarak kaçmak istedi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde takibe alınan O.Ö. (39) ile G.C. (38) isimli iki şahıs otogar mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan polis çalıntı kamyonun satışından elde edilen paraya da el koydu.

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