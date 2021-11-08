Sandıklı Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi ile İlçe Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile artık vatandaşlar tapu işlemlerinde gerekli olan emlak beyanı ile rayiç bedellerini, Sandıklı Belediyesi Emlak Servisi'ne gelmelerine gerek kalmadan, direk Tapu Müdürlüğü'nden yapabilecek.

“Emlak Beyan Değerlerinin Elektronik Ortama Alınması Protokolü” imza töreninde bir açıklama yapan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “Günümüz teknoloji ve dijital bir çağ. Bu sebeple Sandıklı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu hizmeti kullanarak işlemlerini daha hızlı yapmaları, Sandıklı Belediyesine gelmelerine gerek kalmadan, Emlak Beyanı ile Rayiç Bedellerinin daha kolay olmasını sağlamak için Müdürümüz Mehmet Yağcı ile bu hizmeti hayata geçirdik. Sağ olsun kendilerinin bu bağlamda desteklerini Sandıklı Belediyesi olarak her zaman hissettik. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımızın bu hizmeti kullanarak zamandan ve hızdan verimli bir şekilde tasarruf edeceklerini düşünüyorum" dedi.

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