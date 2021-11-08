Kaymakam Bolat, gece yarısı yapılan güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde gece saatlerinde gerçekleştir güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı.

Kaymakam Bolat, denetimlere beraberindeki Kaymakamı Adayı Metin Eyüpkoca ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ile katıldı. İlçenin farklı noktalarında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri durdurdukları araç sürücülerinin kimlikleri ile belge kontrollerini yaptı. Polis ekipleri ayrıca denetimlerde Genel Bilgi Taraması da (GBT) yaptı. Denetimlerde durdurulan araçların sürücülerine

trafikte yayalara öncelik tanınması, belirtilen hız sınırlamasına riayet etme, emniyet kemeri kullanma, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması, trafik ışıklarına uyulması konularında uyarılarda bulundu.

Kaymakam Bolat’da durdurulan araçlarda sürücüler ile sohbet ederek, trafik kuralarına uydukları için kendilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.