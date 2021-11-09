Bu okul salgın dönemini eğitim alanında fırsata çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu okul salgın dönemini eğitim alanında fırsata çevirdi

İHA

Bu okul salgın dönemini eğitim alanında fırsata çevirdi

Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu salgın döneminde okulların kapalı olmasını fırsata çevirerek bir yılda 17 değerli isimle seminerler ve söyleşiler yaptı.
Seminer ve söyleşilere Milli Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Mustafa Yavuz, Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Prof. Dr. İnayet Aydın, Mehmet Baki Öztürk, Murat Ermiş, Doç. Dr. Bengü Türkoğlu, Dr. İbrahim Çetin, Mine Göl, Dr. Ferdi BİŞKİN, Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Doç. Dr. Ali Murat Alparslan gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca seminerlere İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt da katıldı. Salgın döneminin psikolojik etkilerini azaltmanın, öğretmenlere ve velilere moral ve motivasyon sağlamanın amaçlandığı seminerlerde öğretmenler bilgilerini güncelleyerek okulun kapalı olduğu dönemi aktif olarak değerlendirme fırsatı buldu. Seminerlere Işıklar Balı Sultan İlkokulu' da proje ortağı olarak katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deneme sınavı sonucu ölüm getirdi Ailesi ile tartıştıktan sonra kendisini 5. kattan boşluğa bıraktı
YEREL HABERLER Deneme sınavı sonucu ölüm getirdi Ailesi ile ...
Afyonkarahisar'da deprem
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da deprem
AFAD gönüllülerine eğitim “Destek AFAD Gönüllüsü” olacaklar
YEREL HABERLER AFAD gönüllülerine eğitim “Destek AFAD Gönüllüsü” ...
Sokakta unutulan valizi çalan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sokakta unutulan valizi çalan şahıs tutuklandı
Başmakçı’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Başmakçı’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Osmangazi EDAŞ Afyonkarahisar’da yeni binasında hizmet vermeye başlıyor
YEREL HABERLER Osmangazi EDAŞ Afyonkarahisar’da yeni binasında ...
Kaymakam Düzgün ve öğrencilerden doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Kaymakam Düzgün ve öğrencilerden doğa yürüyüşü
4 kişinin sokak ortasında öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasında Eski damadının ve ailesinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı 4 kişinin öldüğü olayın nedeninin, 40 bin TL'lik senedin icraya verilmesi olduğu iddia edildi
YEREL HABERLER 4 kişinin sokak ortasında öldürüldüğü anlar güvenlik ...
Afyonkarahisar'da bayram adı altında kutlamaya tepki Kız meslek lisesinde ‘cadılar bayramı’ kutladılar
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bayram adı altında kutlamaya ...
Eski dünürlerini katleden cinayet zanlısı tutuklandı 4 kişinin katilini jandarma kaçırır gibi cezaevine götürdü
YEREL HABERLER Eski dünürlerini katleden cinayet zanlısı ...
Vali Çiçek: “700 gr metamfetamin aslanlarımız tarafından yakalandı” Uyuşturucu operasyonuna Vali Gökmen Çiçek’den, sosyal medya üzerinden övgü
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “700 gr metamfetamin aslanlarımız ...
Kaymakam Bolat, gece yarısı yapılan güvenlik ve asayiş uygulamasına katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Bolat, gece yarısı yapılan güvenlik ve ...
Sandıklı Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Sandıklı Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında ...
Ölüm yağan otomobilde 1 yaşındaki bebeğin yüzü kanlar içinde kaldı İçine kurşun yağan otomobildeki bebeğin herkes önce vurulduğunu düşündü, gerçek sonra ortaya çıktı Katil zanlısı cinayetleri işleyip, ardından görgü tanıklarına ‘araçtaki çocuğu alın’ diyerek kaçtı Eski dünürlerini katleden cinayet zanlısının olay esnasında 170 promil alkollü olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Ölüm yağan otomobilde 1 yaşındaki bebeğin yüzü kanlar ...
Otomobildeki uyuşturucu zulasını narkotik köpeği buldu
YEREL HABERLER Otomobildeki uyuşturucu zulasını narkotik köpeği ...
Çaldıkları kamyonu sattılar ama polisten kaçamadılar
YEREL HABERLER Çaldıkları kamyonu sattılar ama polisten kaçamadılar
Eski kayınpeder dehşetinde katliama kurban gidenler toprağa verildi Eski dünürlerinin tabanca ile vurarak öldürdüğü baba, anne ve kızı yan yana defin edildi
YEREL HABERLER Eski kayınpeder dehşetinde katliama kurban gidenler ...
Eski kayınpeder dehşetinde hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri sürüyor Katliamı gerçekleştiren eski kayınpederin jandarmadaki sorgusu devam ediyor
YEREL HABERLER Eski kayınpeder dehşetinde hayatını kaybedenlerin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.