Bu okul salgın dönemini eğitim alanında fırsata çevirdi

Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu salgın döneminde okulların kapalı olmasını fırsata çevirerek bir yılda 17 değerli isimle seminerler ve söyleşiler yaptı.

Seminer ve söyleşilere Milli Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Mustafa Yavuz, Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Prof. Dr. İnayet Aydın, Mehmet Baki Öztürk, Murat Ermiş, Doç. Dr. Bengü Türkoğlu, Dr. İbrahim Çetin, Mine Göl, Dr. Ferdi BİŞKİN, Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, Doç. Dr. Ali Murat Alparslan gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca seminerlere İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt da katıldı. Salgın döneminin psikolojik etkilerini azaltmanın, öğretmenlere ve velilere moral ve motivasyon sağlamanın amaçlandığı seminerlerde öğretmenler bilgilerini güncelleyerek okulun kapalı olduğu dönemi aktif olarak değerlendirme fırsatı buldu. Seminerlere Işıklar Balı Sultan İlkokulu' da proje ortağı olarak katıldı.

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