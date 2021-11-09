(ÖZEL) Bu da ‘keyfi’ hırsızlık Nargile tütünü ve nargilenin çalınma anı güvenlik kamerasında Hırsızları takip edip parkta yakaladı, 650 TL’lik nargileyi geri aldı Tütüncü dükkânına alışveriş için girdiler, önce nargile tütününü, ardından nargileyi çaldılar

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Afyonkarahisar’da alıveriş için tütüncü dükkânına gelen iki şahıs, iş yeri sahibinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanıp önce nargile tütünü, ardından yaklaşık 1 metre büyüklüğündeki nargileyi çaldı. Nargilesinin peşini bırakmayan esnaf ise hırsızları çaldıkları parkta yakalayıp, 650 TL’lik nargilesini geri aldı.

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