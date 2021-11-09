Saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi

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Afyonkarahisar’da çok sayıda yağma suçundan hakkında 17 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan şahıs polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin yaptığı çalışmada birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan Afyonkarahisar 1 Ağır Ceza Mahkemesince toplamda 17 yıl 25 gün hapis cezası ile aranan Kemal Can (27) isimli şahsı yakalamak için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kent merkezi Akmescit mahallesinde saklanan Kemal Can isimli şahıs yakalandı. Saklandığı evde yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin ardından savcılığa sevki yapılarak 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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