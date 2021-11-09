Trafik kurallarına “Bi Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla dikkat çekildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis ve jandarma ekipleri “Bi Hareketine Bakar Hayat” başlıklı kampanya ile trafik kurallarına dikkat çekti.

Afyonkarahisar Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ve Dinar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik jandarma ekipleri tarafından başlatılan “Bi Hareketine Bakar Hayat” başlıklı kampanya billboardlarda ve sosyal medyadan verdikleri ilanlar ile vatandaşlara ulaştı. İçişleri Bakanlınca, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması gibi atılan birçok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığı en üst noktaya taşıyacak birçok kampanya ve etkinlik hayata geçirildi. Bu kapsamda Dinar ilçesinde de trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıldı. “Bi Hareketine Bakar Hayat” mottosuyla yürütülecek kampanya çerçevesinde kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.