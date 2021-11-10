İl Genel Meclisi Çay üyesi hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin Çay Üyesi Abdulakdir Cantürk geçirdiği rahatsızlık sebebi ile hayatını kaybetti.

İGM Üyesi Abdulkadir Cantürk geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Bugün sabaha karşı durumu aniden ciddileşen Cantürk hayatını kaybetti. Merhum Cantürk'ün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Cantürk'ün cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Çay Merkez Camii'nde kılındıktan sonra Pınar köyünde toprağa verilecek.

Öte yandan İl Genel Meclisi Başkanlığı da yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Uzun zamandır mücadele ettiği hastalığına bugün yenik düşen Çay İl Genel Meclis Üyemiz Abdülkadir Cantürk'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

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