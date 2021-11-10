İnşaat işçileri işlerini, sürücü adayları eğitimlerini Atatürk için yarıda bıraktı Saatler 09.05’i gösterdiğinde kent merkezi ile birlikte ilçelerde de hayat durdu

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Afyonkarahisar’da 10 Kasım etkinlikleri kapsamında sirenlerin çalmasıyla birlikte adeta hayat dururken, inşaat işçileri işlerini, sürücü kursunda eğitim alan kursiyerler ise eğitimi yarıda bırakıp Atatürk için saygı duruşuna geçtiler.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da çeşitli etkinliklerle anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde kent merkezi ile birlikte ilçelerde de hayat adeta 2 dakikalığına durdu. Şuhut ilçesinde inşaat işçileri çalıştıkları inşaatlarda saygı duruşuna geçerken, Bolvadin ilçesinde ise sürücü kursunda eğitim alan kursiyerler eğitimlerini yarıda bırakarak Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçtiler.

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