Kırmızı ışık ve hız kurallarına uymayanlar drone ile havadan tespit edildi Jandarma kırmızı ışık ve radar uygulaması yaptı Kırmızı ışık ihlali yapan ve hız sınırını aşan 9 sürücüye ceza kesildi

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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kırmızı ışık ihlali ve radar uygulamasına yönelik yapılan denetimlerde 9 kişiye cezai işlem uygulandı.

EmirdağEskişehir karayolunda, kavşak noktalarda jandarma ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Kavşak noktalara konuşlanan jandarma ekipleri bir yandan kırmızı ışık ihlallerini kayda alırken bir yandan da radar uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda kırmızı ışık ihlali yapan ve hız sınırını aşan 9 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, yapılan denetimler sonrası kırmızı ışık ihlalinde ve hız sınırı aşımında gözle görülür bir azalmanın olduğu belirtildi.

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