İGM İscehisar’da toplandı

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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) toplantısı İscehisar Organize Sanayi Bölgesi Mermer Akademisi toplantı salonunda yapıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığında İscehisar Organize Sanayi Bölgesi Mermer Akademisinde gerçekleşen toplantıya, Kaymakam Uğur Kapar, Başkan Çoban, siyasi parti başkanları, İGM ile protokol üyeleri katıldı. Toplantı Başkan Çoban’ın açılış konuşması ile başlarken, Kaymakamımız Kapar’ın konuşmaları ile devam etti.

Toplantıda gündem maddelerinin değerlendirilerek karara bağlanmasının ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Program günün anısına Başkan Çoban’a ve İGM üyelerine Kaymakamımız Kapar ve protokol üyeleri tarafından hediye takdimi ile sona erdi.

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