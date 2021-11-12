Korkmaz: “Toplumda teşhis koyulmamış pek çok diyabetli var”

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, Dünya Diyabet Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sık susama, acıkma, halsizlik, zayıflık gibi belirtilerin çok önemsenmediğinden ve diyabet olunabileceği düşünülmediğinden toplumda teşhis koyulmamış pek çok diyabetli bulunduğunu belirti.

Korkmaz, diyabetin insülin hormonunun vücutta bulunmaması ya da azlığından kaynaklanan bir hastalık olduğunu kaydetti. Bu hastalığın vücudun besinlerden yararlanmasını sağlayan normal süreçleri bozduğunu ve kandaki glikoz düzeylerinin çok yükselmesine neden olduğunu ifade eden Korkmaz, “Tedavi edilmediğinde son derece ciddi sağlık sorunları oluşturabilen ve kronik bir hastalık olan diyabet; ülkemizde insanlar tarafından ne yazık ki çok fazla ciddiye alınmamaktadır. Özellikle tip 2 diyabet, kişiler belli yaşta başka rahatsızlıkları ile hastanelere gittiklerinde tesadüfen ortaya çıkmaktadır. Sık susama, acıkma, halsizlik, zayıflık gibi belirtiler çok önemsenmediğinden ve diyabet olunabileceği düşünülmediğinden aramızda teşhis koyulmamış pek çok diyabetli bulunmaktadır. Kişinin diyabetli olma riskini bilmesi iyi bir başlangıçtır. Fazla kilolar, ailede diyabetli olma durumu gibi etkenler diyabet için risk oluşturmaktadır. Kilo verme, egzersiz ve iyi bir beslenme planı da riski azaltabilmektedir” dedi.



“Hareketsizlik sebebiyle obez nesiller yetişmektedir”

Diyabette özellikle beslenme alışkanlıklarının büyük öneminin olduğunu dile getiren Korkmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Beslenme alışkanlıklarının gün geçtikçe ayak üstü atıştırma şeklinde yüksek kalorili olarak değişmesi, hazır gıda tüketimindeki artış, teknolojinin gelişmesine paralel olarak artan hareketsizlik sebebiyle obez nesiller yetişmektedir. Kişilerin sosyal hayatını da olumsuz yönde etkileyen obezite, pek çok hastalığa da davetiye çıkarmaktadır. Özellikle tip 2 diyabetin en önemli nedenlerinden olan obezitenin önlenmesi ve kontrolü için Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ yürütülmektedir. Özellikle risk taşıyanlar ve aşırı kilo alma ve verme, çok susama çabuk acıkma ve halsizlik şikâyeti olan kişilerin kan şekeri ölçümünü yaptırarak teşhis ve tedavi yolunda ilk adımı atmaları gerekmektedir. Unutmamalıyız ki bu hastalığa yakalanan kişiler tedaviye önem verdikleri takdirde uzun bir ömür sürebilmekte, aksi takdirde diyabet kalp, böbrek, göz gibi pek çok organının büyük tahribata uğramasına sebep olmaktadır.”

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