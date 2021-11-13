Kaymakam Bolat önce fidan dikti sonra çocuklara tavsiyelerde bulundu

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ilçede yeni açılan Hatice Habib Soydan İlkokulu’nu ziyaret etti ve çam dikti.

Kaymakam Bolat, eğitim faaliyetlerini incelemek ve eğitimcilerle bir araya gelmek için Kale Mahallesi’nde yeni yapılan Hatice Habib Soydan İlkokulu ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden İnci, öğrencilerin, derslerine sistemli çalışmalarını ve geleceğe dair hedeflerinin net olması konusunda tavsiyelerde bulundu ve okula çam ağacı dikti. Burada bir konuşma yapan ve çocuklara tavsiyelerde bulunan Kaymakam Bolat, "Gelecekte kendinizi hangi konumda görmek istiyorsanız, o ölçüde gayret gösterin. Derslerinize düzenli çalışın. Boş zamanlarda da kitap okuyup, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılın" dedi.

Öğrencilerin akademik başarısının artırılması ve okulların ihtiyaçları konusunda öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Bolat yeni açılan okulların araç ve gereç eksikliğinin giderilmesi için İlçe Milli Eğitim müdürüne talimat verdi.

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