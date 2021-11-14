Küçük çocuğun köpek sevgisi görenlerin içini ısıttı Küçük bir çocuğun 3 köpeği kapalı tutuldukları bahçeden, sokaktan bulduğu ahşap malzemeyi basamak yaparak çıkardığı anlar, görenleri gülümsetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük çocuğun köpek sevgisi görenlerin içini ısıttı Küçük bir çocuğun 3 köpeği kapalı tutuldukları bahçeden, sokaktan bulduğu ahşap malzemeyi basamak yaparak çıkardığı anlar, görenleri gülümsetti

İHA

Küçük çocuğun köpek sevgisi görenlerin içini ısıttı Küçük bir çocuğun 3 köpeği kapalı tutuldukları bahçeden, sokaktan bulduğu ahşap malzemeyi basamak yaparak çıkardığı anlar, görenleri gülümsetti

Afyonkarahisar’da küçük bir çocuğun 3 köpeği kapalı tutuldukları bahçeden, sokaktan bulduğu ahşap malzemeyi basamak yaparak çıkardığı anlar, görenleri gülümsetti.
Olay, Şuhut ilçesine bağlı Altıgöz Mahallesi’nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Parkı yakınında yaşandı. Sabah erken saatlerde bir çocuk, evin önünden geçerken 3 köpeğin demir kapıdan çıkmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını gördü. Bir süre köpeklerle ilgilenen küçük çocuk, daha sonra kapının önünden ayrıldı. Birkaç dakika ahşap bir malzemeyle geri gelen çocuk, bunu bahçeye attı. Çocuk daha sonra aynı duvardan atlayarak içeri girdi. Bir süre köpekleri burada seven çocuk, daha sonra ahşap malzemeyi dayadığı duvarın üstüne çıkıp köpekleri tek tek dışarı çıkardı. Köpeklerle oynarken bir ara yere düştüğü de gözlenen küçük çocuk, daha sonra köpeklerle beraber gözden kayboldu.
Cep telefonuna yansıya bu görüntülerse görenlerin adeta içini ısıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da "Endurance" heyecanı Frig Vadisi'nde yaklaşık 70 binici atları ile dayanıklılık yarışlarına katıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da "Endurance" heyecanı Frig ...
Vali Çiçek, Sultandağı Tarihi Kent Meydanı projesini inceledi
YEREL HABERLER Vali Çiçek, Sultandağı Tarihi Kent Meydanı projesini ...
MHP’nin başlattığı “Adım adım 2023, il il Anadolu” Afyonkarahisar programı yapıldı MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: “O kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olmamalı”
YEREL HABERLER MHP’nin başlattığı “Adım adım 2023, il il Anadolu” ...
Afyon Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Estonya’da Türkiye’yi temsil etti
YEREL HABERLER Afyon Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Estonya’da ...
Kaymakam Bolat önce fidan dikti sonra çocuklara tavsiyelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Bolat önce fidan dikti sonra çocuklara ...
Başkan Çöl iş yeri açılışına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Çöl iş yeri açılışına katıldı
Valisi Çiçek şehitler için okutulan hatim duasına katıldı
YEREL HABERLER Valisi Çiçek şehitler için okutulan hatim duasına ...
(ÖZEL) İmece usulü turizme yatırım Köylü el ele verip turizm bölgesinde büyük bir piknik alanı yapmaya başladı Üçlerkayası köyü, kaya yerleşimleri, mezar odaları, mağaralar ve doğal güzellikleri ile Frig vadisinin vazgeçilmez bir parçası
YEREL HABERLER (ÖZEL) İmece usulü turizme yatırım Köylü el ele verip ...
Afyonkarahisar’da ‘Bir hareketine bakar hayat’ sloganıyla program düzenlendi Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek: “Emniyet kemeri ölüm riskini yüzde 45 azaltıyor”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da ‘Bir hareketine bakar hayat’ ...
Şuhut'ta "Bir Hareketine Bakar Hayat" trafik uygulaması Kaymakam Düzgün'den sürücü ve vatandaşlara emniyet kemeri uyarısı
YEREL HABERLER Şuhut'ta "Bir Hareketine Bakar Hayat" trafik ...
Antalya’da kuyumcuyu öldürüp altınlarla kaçan şahıs Afyonkarahisar’da yakalandı Yakalanan şahsın üzerinden 1 kilo 177 gram altın ve Kalaşnikof tüfek çıktı
YEREL HABERLER Antalya’da kuyumcuyu öldürüp altınlarla kaçan şahıs ...
Korkmaz: “Toplumda teşhis koyulmamış pek çok diyabetli var”
YEREL HABERLER Korkmaz: “Toplumda teşhis koyulmamış pek çok ...
Afyonkarahisar’da termal oteller ara tatilde yüzde yüz doluluk oranına ulaştı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da termal oteller ara tatilde yüzde ...
Vali Çiçek gençlerin konuğu oldu
YEREL HABERLER Vali Çiçek gençlerin konuğu oldu
Şuhut'ta 'Trafik Komisyon' toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şuhut'ta 'Trafik Komisyon' toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar’da öğrencilerin başarısı ve devamsızlıkları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da öğrencilerin başarısı ve ...
Dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40’ı Türkiye’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı: “Ülkemizin doğaltaş konusunda bazı zayıf noktaları var, örneğin verimliliği çok zayıf olması
YEREL HABERLER Dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde ...
Türkiye’de çıkarılan mermerin yüzde 5’i işlenebiliyor, yüzde 95’i ise çöpe gidiyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı: “Aynı ürünü İtalyanların sattığı fiyattan satsaydık doğaltaş alanında ihracat gelirimiz 18 milyar dolar olacaktı” “Doğaltaş sektöründe moda, marka, tasarım ve işçilik konularında almamız gereken mesafe var”
YEREL HABERLER Türkiye’de çıkarılan mermerin yüzde 5’i ...
Polis ekipleri gece gündüz huzur ve güvenliğin sağlanması için denetim yapıyor İlçedeki denetimlere Kaymakam Bolat da katılıyor
YEREL HABERLER Polis ekipleri gece gündüz huzur ve güvenliğin ...
İGM İscehisar’da toplandı
YEREL HABERLER İGM İscehisar’da toplandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.