11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisten kaçamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da yağma suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polisle yaptığı kovalamacanın ardından yakalandı.

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesince yağma suçundan aranması bulunan İbrahim Ç. isimli şahsın Afyonkarahisar kent merkezi Marulcu Mahallesinde bulunan otopark içerisinde görülmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şahsın görevlileri görmesi sonucu kaçmaya başladığı bildirilirken, yapılan takip ve kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan sorgusunda İbrahim Ç.’nin yağma suçundan 11 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edilerek adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.