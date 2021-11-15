Dağlardan toplanan kekik şifa olmaya devam ediyor Hiç kopartılmadan kendiliğinden kuruyan kekiği kış çayı yapmak için topluyorlar

Afyonkarahisar’da dağda yetişen doğal bitkilere ilgi artarken, Bayat ilçesinin dağlarında yetişen dağ kekiği, köylüler tarafından kış çayı olarak kullanılmak üzere toplanıyor.

Son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin arttı Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte doğal ortamda yetişen ve hiç kopartılmadan kuruyan kekik köylüler tarafından toplanarak kış çayı olarak kullanılıyor. Tarımsal alanlarda yetiştirilen kekikten tamamen farklı olarak dağda yetişen doğal kekik üst solunum yolu, gribal enfeksiyon gibi bor çok hastalık için kullanılırken, Derbent köyünde yaşayan vatandaşlar korona virüsün etkisini azaltmak içinde doğal dağ kekiği kullanıyor.

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