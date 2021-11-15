Bolvadin Devlet Hastanesi’nde “Diyabet Günü” standı açıldı

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 14 Kasım Diyabet Günü kapsamında Devlet Hastanesi’nde stant kurularak testler yapıldı.

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin görülme sıklığı her geçen gün artarken Bolvadin Devlet Hastanesi’nde 14 Kasım Diyabet Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Diyabet Günleri Etkinliği kapsamında hastanemizde bilgilendirme standı kuruldu. Standı ziyaret eden hastalara şeker hastalığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

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