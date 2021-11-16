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Eski kayınpeder katliamında ölü sayısı 5’e yükseldi Katliamdan ağır yaralı kurtulan damat olaydan 9 gün sonra hayatını kaybetti Hayatını kaybeden Yusuf Mercan, katliamda hayatını kaybeden diğer 3 aile üyesinin yanında toprağa verildi

İHA

Eski kayınpeder katliamında ölü sayısı 5’e yükseldi Katliamdan ağır yaralı kurtulan damat olaydan 9 gün sonra hayatını kaybetti Hayatını kaybeden Yusuf Mercan, katliamda hayatını kaybeden diğer 3 aile üyesinin yanında toprağa verildi

Afyonkarahisar’da kayınpederin, aldığı borcu ödeyemediği için evine icra gönderdiği eski dünürünü ailesi ile birlikte katlettiği olayda ağır yaralanan damat da hayatını kaybetti. Katliamda ölü sayısı 9 gün sonra 5’e yükseldi.
Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde geçtiğimiz 6 Kasım da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan’a verildi. 6 Kasım günü Yusuf Mercan çocuklarını görüş izninde alıp birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan ve Kınçak’ın tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği eski damat Yusuf Mercan ağır yaralanırken, baba Mevlüt, anne Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Ölü sayısı dokuz gün sonra 5’e yükseldi
Olaydan dokuz gün sonra saldırıda kafasına ve bacağına isabet eden kurşunlarlar vurularak ağır yaralanan Yusuf Mercan, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sabaha karşı hayatını kaybetti. Mercan’ın ölümü ile olayda ölü sayısı 5’e yükseldi. Hayatını kaybeden Mercan’ın cenaze namazı Çıkrık Belde Mezarlığı’nda gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından katliamda hayatını kaybeden diğer 3 aile üyesinin yanında toprağa verildi.

“Daha önceden böyle olaylar yaşamıyorduk”
Mercan’ın hayatını kaybetmesinin ardından duyduğu üzüntüyü dile getiren Çıkrık Belediye Başkanı Recep Küçükkayar, olayın şokunu halen atlatamadıklarını ifade etti. Küçükkayar, “Biraz ısınmıştık, bu cenazenin öldüğünü de öğrenmiş olduk çok üzgünüz. Daha önceden böyle olaylar yaşamıyorduk. Kasabamız gayet sakindi. Gerçekten çok üzgünüz bir aile yok oldu. Şoku atlatmadan şimdi ikinci şok geldi. Çocuk da öldü, vefat etti. Allah rahmet eylesin çok üzgünüz yani” dedi.

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