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Yaptığı sahte içkiyle kendisi de zehirlendi Sahte içkiyi hem sattı hem içti 3 kişinin hayatını kaybettiği sahte içkiyi yapan kişi de görme kaybı şikayetiyle özel bir hastanede tedavi görüyor

İHA

Yaptığı sahte içkiyle kendisi de zehirlendi Sahte içkiyi hem sattı hem içti 3 kişinin hayatını kaybettiği sahte içkiyi yapan kişi de görme kaybı şikayetiyle özel bir hastanede tedavi görüyor

Afyonkarahisar’da 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan sahte içkiyi yapan şahsın da aynı içkiyi içtiği için zehirlenerek özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde etil alkolden sahte içki yapan şahıstan içki alan Ercan Üstündağ (29), Muharrem Sınık (51) ve Basri Çamlı (64) zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayın ardından görme kaybı yaşayan Hasan Hüseyin Karagöz ise Bolvadin Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne başvurarak sahte içkiden zehirlendiği tespit edildi.
Bu arada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de tedavi gördüğü sahte içkiyi yapan Muzaffer Güçer isimli şahsın da kendi yaptığı sahte içkiyi kullanarak zehirlendiği ve görme kaybı şikayetiyle özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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