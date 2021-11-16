Zafer Anadolu Lisesi öğretmen ve personellerden kan bağışı kampanyası

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Afyonkarahisar'ın Şuhut Zafer Anadolu Lisesi öğretmenleri ve personelleri tarafından kan bağışının önemine farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Şuhut Zafer Anadolu Lisesi okul bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğretmen, okul personeli ve öğrenci velileri katıldı. Düzenlenen kan bağışında toplamda 37 ünite kan bağışlandı.

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