Eber Gölü yangını sabaha karşı söndürüldü

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Afyonkarahisar'da geçen yıl defalarca yanan Eber Gölü'nün sazlık alanlarında dün akşam saatlerinde başlayan yangın sabaha karşı söndürüldü.

Afyonkarahisar'da üç ilçenin sınırları içerisinde bulanan Eber Gölü'nde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın söndürüldü. Çay ilçesine bağlı Çayırpınar köyünde göl kıyılarında bulunan sazlık alanda meydana gelen yangında zeminin yumuşak olması nedeniyle itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti. Öte yandan çevredeki vatandaşlar, kasıtlı olarak birilerinin yangın çıkardığını öne sürdü.

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