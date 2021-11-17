Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinden geçen ve Konya ile Ankara yolunu birbirine bağlayan karayolunda aşırı sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü.

Bolvadin ilçesinde aşırı sis hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle BolvadinÇay karayolunda görüş mesafesi 1 metreye düştü. Araçlar sis nedeniyle ilerlemekte zorlu çekti. BolvadinÇay karayolunda jandarma ve ilçe emniyet trafik ekipleri karayolunda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, sürücülere farları, dörtlüleri ve sis ışıklarını yakmaları konusunda ekipler uyarılarda bulundu.

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