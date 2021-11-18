Garanti kupon diyerek 43 kişiyi 479 bin lira dolandırdılar

Afyonkarahisar’da sahte sosyal medya hesapları üzerinden kazanma garantili iddia kuponları paylaşarak 43 kişiden toplam 479 bin 457 TL dolandıran 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülmekte olan Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık soruşturması kapsamında, sosyal medya platformlarında sahte hesaplar üzerinden kazanma garantili iddia kuponu paylaşımı yaparak 43 kişiden toplam 479 bin 457 dolandırdıkları tespit edilen şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. 2 Kasım’da yapılan operasyon sonucunda yakalanarak tutuklanan ve yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli şahıslarla dolandırıcılık eylemlerinde birlikte hareket ettiklerini tespit edilen; Ankara’nın Polatlı ilçesinde ikamet eden Güven Çelik isimli şahıs ile Çankaya ilçesinde ikamet eden Sahra Sezen Anar dün yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Güven Çelik adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Sahra Sezen Anar ise tutuklandı.

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