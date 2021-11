Kano sporu artık Afyonkarahisar’da da yapılacak Afyonkarahisar’da yapımı tamamlanan Kano Tesisi açılış için gün sayıyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in girişimleriyle hayata geçirilen ve Türkiye’de şehir merkezine kurulan ilk tesis olan Kano Tesisi tamamlandı. Tesis, açılış için gün sayıyor.

Kayıkla ilgili sporların en eskisi olan ve 1990’lı yıllardan bu yana ülkemizde de yapılan Kano sporu artık Afyonkarahisar’da da yapılacak. Günümüzde olimpiyat oyunları programlarında yer alan kano sporu, şehir merkezinde, Akarçay’ın hemen kenarında inşa edilen ve yapımı tamamlanan Kano Tesisinde kısa bir süre sonra yapılabilecek. Gençlerin çok seveceği kano sporu ile Afyonkarahisar sporun her türlüsüne elverişli il olduğunu bir kez daha göstermiş olacak.

Şubat ayında çalışmalarına başlanan Kano Tesisinde inşaat çalışmaları tamamlandı. Açılışa hazır hale gelen tesis; soyunma odaları, antrenör odaları, kafeterya, amfi tiyatro, fitness salonu, toplantı salonu, ofis, mutfak ve mescit ile yaklaşık 600 metrekare alana sahip olacak. Ulusal, uluslararası müsabakaların yapılması planlanan Kano Tesisi, yeni sporcular da yetiştirecek.

Ülkemizin doğa şartlarına ve turizm potansiyeline uygun bir spor dalı olarak kabul edilen kano sporunu Afyonkarahisarlılara sevdirecek olan tesisin tüm yapım aşamalarını yerinde inceleyen, çalışmaları bizzat takip eden Vali Gökmen Çiçek, fırsat bulduğu her anda tesisi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Afyonkarahisar’da böyle bir tesisin yapılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek: “Gençlerimiz burayı çok sevecek. İnşallah kısa bir süre sonra burada çok güzel müsabakalara ev sahipliği yapacağız. Afyonkarahisar bir spor şehri. Sporun her türlüsüne de elverişli bir il. Afyonkarahisar Belediyemizin yer tahsis etmesiyle bir yıl olmadan güzel bir tesisi şehrimize kazandırdık. Belediye Başkanım Mehmet Zeybek’e ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şehir merkezindeki konumu itibariyle bir ilk olma özelliği taşıyan tesisimiz Afyonkarahisar’ımıza hayırlı olsun” dedi.

