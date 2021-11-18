Afyonkarahisar’da hastane çalışanlarına Hastane Afet Planı eğitimi verildi

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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, yataklı tedavi hizmetleri veren kamu ve özel hastanelerde görevli personellere ve yöneticilere yönelik Hastane Afet Planı (HAP) uygulayıcı eğitimi yapıldı.

1517 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan, HAP Uygulayıcı Eğitiminde katılımcılara, Afet ve Acil Durum Temel Kavramları, Türkiye Afet Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri, Hastane Afet ve Acil Durum Planı İşleyişi, Mevcut Durum Analizi, Hastane Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetimi, Hastane Olay Yönetim Araçları, Kitlesel Yaralanmalı Olaylarda Müdahale Aşamaları, Olay Bildirimi ve Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonu, Tıbbi Kapasite ve Lojistik Malzemelerin Yönetimi, Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyonunda Bilgi Yönetimi, Güvenlik ve Emniyet, Psikososyal Destek Faaliyetleri konularında bilgi verildi ve masa başı tatbikatı uygulaması ile eğitim sonlandırıldı. Eğitimler sonunda katılımcılara, katılım belgesi verildi.

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