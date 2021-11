Takla atan kamyonetin sürücüsü can verdi Kazanın ne kadar şiddetli olduğunu kamyonetin kavak ağaçlarına vurup devirmesi ve fren izleri gösterdi

Afyonkarahisar'da seyir halindeki kamyonetin virajı alamayıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi can verdi.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezinden Akyuva köyü yolu istikametine doğru seyir halinde bulunan Alican Alptekin (22) idaresindeki 03 ABE 003 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla atıp kavak ağaçlarının vurarak durabildi. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, sürüce Alican Alptekin ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Alptekin'e ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Buradaki tüm müdahalelere rağmen Alican Alptekin hayatını kaybetti.



Jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kazanın ne kadar şiddetli olduğu kamyonetin kavak ağaçlarına vurup devirmesi ve fren izlerinden gözlendi. Kazayı duyup olay yerine ilk giden Nimet Aygördü, konu ile ilgili açıklamalarında, "Bir anda bir çığlık çıktı, ben de evde yatıyordum çat dedi o ağaca vurdu. Ondan sonra kapıya çıktım. Murat 'can kurtaracak yok mu?' diye seslendi. Hemen oraya vardılar, çığrış bağrış benim gelin hemen ambulansı çağırdı. Ambulans hemen tez geldi hem de çok tez geldi" dedi.

Kazanın meydana geldiği yolda birden fazla kaza olduğunu ifade eden Hasan Çınar ise, "Bu yolda yine bir can kaybımız oldu. Bu yol için bir önlem alınmasını büyüklerimizden rica ediyoruz. Bu ilk değil ve son da olmayacak bir önlem alınmazsa. Kazaların önlenmesini istiyoruz büyüklerimizden" dedi.

