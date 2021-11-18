Sahte içki yapan şüpheli adliyeye sevk edildi Kendisi de yaptığı içki yüzünden zehirlenerek tedavi alına alınmıştı Etil alkoller yaptığı sahte içki 3 kişinin hayatı kaybetmesine sebep olmuştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da yaptığı sahte içki yüzünden 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan şüpheli şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde etil alkolden sahte içki yapan şahıstan içki alan Ercan Üstündağ (29), Muharrem Sınık (51) ve Basri Çamlı (64) zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Üç kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de tedavi gördüğü sahte içkiyi yapan şüpheli M.G. isimli şahsın da kendi yaptığı sahte içkiyi kullanarak zehirlendiği ve görme kaybı şikâyetiyle özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Tedavisinin ardından Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınana M.G. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.