Afyonkarahisar’da işyerinde sahte alkol yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi

Afyonkarahisar’da bir işyerine yapılan operasyonla sahte alkol yapımında kullanıldığı belirtilen maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, il merkezinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 2,5 litre viski, 0,25 litre rakı, 12,5 litre etil alkol ve 5 adet alkol aroma kiti ele geçirildi. Operasyona ilişkin olarak, İbrahim E. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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