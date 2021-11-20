Sandıklı Belediye Başkan Mustafa Çöl’den Tapu Müdürlüğü’ne ziyaret

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde geçici taşındıkları binada vatandaşlara hizmet veren Tapu Müdürlüğü’nü ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Çöl, vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Başkan Çöl, ziyarette İlçe Tapu Müdürü Mehmet Yağcı’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hizmet verdiği binanın alt katında vatandaşlara hizmet veren Tapu Müdürlüğü’nde işlemlerini yapan vatandaşlarla da görülen Çöl, Tapu Müdürlüğü’nün en kısa zamanda yeni binalarında daha modern bir şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Tapu Müdürü Mehmet Yağcı ise Başkan Mustafa Çöl’ün nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, daha teknolojik, interaktif ve hızlı bir sistemle hizmet kalitesini yükselteceklerini söyledi.

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