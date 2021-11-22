FETÖ’nün mahrem sorumlularına yönelik operasyon: 5 gözaltı Operasyonda biri asker 3’ü kamu personeli olmak üzere 5 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) öğrencilerden sorumlu mahrem sorumlularına yönelik polis tarafından yapılan operasyonda biri asker üçü kamu görevlisi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, 20082016 yılları arasında Afyonkarahisar Polis Okulunda eğitim gören FETÖ’ye mensup öğrencilerden sorumlu sözde ‘mahrem sorumlular’ın deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul’da özel bir şirkette uzman yardımcısı olarak görev yapan M.E., ile İstanbul Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda vergi müfettişi olarak görev yapan E.T., İzmir’de Mili Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığında subay adayı olarak eğitim gören F.A., Kilis Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan M.S.D. ve Manisa Turgutlu Belediyesi’nde harita mühendisi olarak görev yapan Ş.A., olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

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