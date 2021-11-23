Afyonkarahisar’da ‘yardım galası’ adı altında skandal görüntüler SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki çocuk için alkollü eğlence mekanında ‘yardım galası’ yaptılar Alkol masalarında küçük çocuk için hayır amaçlı yardım topladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da ‘yardım galası’ adı altında skandal görüntüler SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki çocuk için alkollü eğlence mekanında ‘yardım galası’ yaptılar Alkol masalarında küçük çocuk için hayır amaçlı yardım topladılar

İHA

Afyonkarahisar’da ‘yardım galası’ adı altında skandal görüntüler SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki çocuk için alkollü eğlence mekanında ‘yardım galası’ yaptılar Alkol masalarında küçük çocuk için hayır amaçlı yardım topladılar

Afyonkarahisar’da SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki çocuk için alkollü eğlence mekanında ‘yardım galası’ adı altında bağış toplandı. Alkol masalarının kurulduğu mekanda küçük çocuğun fotoğrafının arka plana yansıtıldığı sahneye çıkan yerel sanatçıların söylediği şarkılar eşliğinde bağış toplanması özellikle sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Afyonkarahisar’da yaşayan Şerife ve Halit Ersoy çifti, SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki çocukları Miraç Emir'in tedavisi valilik oluru ile yardım kampanyası başlatıldı. Kent merkezindeki alkollü bir eğlence mekanın sahibi ise yardım kampanyasına sözde destek vermek amacı ile ‘yardım galası’ adı altında eğlence düzenledi. Geceye katılanların ödedikleri hesap miktarlarının aileye ulaştırılacağı sözünü veren iş yerinin sahibi sahneye çıkarak Miraç bebeğin durumuna kayıtsız kalmadıklarını ve bu geceyi düzenlediklerini ifade etti. Yardım kampanyasında çorbada tuzlarının olması için geceyi yaptıklarını kaydeden iş yeri sahibinin konuşmasının ardından sahnenin arka fonuna küçük çocuğun fotoğrafları ve yardımların yapılacağı IBAN numaralarının yer aldığı bilgiler yansıtıldı. Ardından sahneye çıkan yerel sanatçılar şarkılar söylerken, katılımcılar ise sipariş verdikleri alkolleri masalarında büyük bir zevkle içip şarkılara tempo tuttu. Zaman zaman alkış furyasında yaşandığı programda masalardaki alkol şişeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Sözde hayır amaçlı yapılan gecenin sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri ise bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.
Yardım kampanyası adı altında yaşanan skandal görüntülerin ardından soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özhaseki, Afyonkarahisar’a geliyor
YEREL HABERLER Özhaseki, Afyonkarahisar’a geliyor
Kazada yaralanan polis memurlarının hastanedeki tedavileri sürüyor Yaralanan iki polis memurunun durumları iyi Kazayla ilgili herhangi bir gözaltı kararı yok
YEREL HABERLER Kazada yaralanan polis memurlarının hastanedeki ...
Afyonkarahisar’da polis baskın yaptı, kilo kilo kaçak tütün çıktı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da polis baskın yaptı, kilo kilo kaçak ...
Servis ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların kimlikleri belli oldu Polis memurlarının ve 6 küçük öğrencinin durumlarının iyi olduğu bildirildi
YEREL HABERLER Servis ile polis aracının çarpıştığı kazada ...
Afyonkarahisar’da öğrenci servisi ile trafik polis otosu çarpıştı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da öğrenci servisi ile trafik polis ...
Polis aracı ile öğrenci servisi çarpıştı: Yaralılar var
YEREL HABERLER Polis aracı ile öğrenci servisi çarpıştı: Yaralılar ...
Fransa’daki gurbetçi Emirdağlı kadınlar engellilere ‘Umut’ oldu
YEREL HABERLER Fransa’daki gurbetçi Emirdağlı kadınlar engellilere ...
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, ...
Japonya'dan getirilen kayıp horoz 3 günlük arama çalışması sonucu bulundu Sahibinin kaybolduğu için adeta hayata küstüğü Yakohoma bakın nerde bulundu Bir başkasının kümesinde görülen Yakohoma'yı bulan sahibi sevinçten adeta havalara uçtu
YEREL HABERLER Japonya'dan getirilen kayıp horoz 3 günlük arama ...
Kaymakam Bolat: “Polis ve jandarma personeli fedakarca görev yapıyor”
YEREL HABERLER Kaymakam Bolat: “Polis ve jandarma personeli ...
FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı
Hastalanan kızıl geyik tedavi altına alındı Kızıl geyiğin hastalığı DKMP ekiplerinin dikkatinden kaçmadı
YEREL HABERLER Hastalanan kızıl geyik tedavi altına alındı Kızıl ...
FETÖ’nün mahrem sorumlularına yönelik operasyon: 5 gözaltı Operasyonda biri asker 3’ü kamu personeli olmak üzere 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’nün mahrem sorumlularına yönelik operasyon: 5 ...
70 kişilik ekip onu ararken, otostop çekerek ailesinin yanına gitti Afyonkarahisar’da kaybolan şahıs Konya’da çıktı
YEREL HABERLER 70 kişilik ekip onu ararken, otostop çekerek ...
Afyonkarahisar’da köylere 215 milyon liralık hizmet yapılacak İl Özel İdaresi 2022 yılı bütçesi 215 milyon TL oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da köylere 215 milyon liralık hizmet ...
Çarptığınız ya da yaralı gördüğünüz sokak hayvanlarını arkanızda bırakmayın Uzman Veteriner Hekim Meral Kaya: “Çarptığınız hayvanın tedavi masraflarını araç sigortanız karşılıyor”
YEREL HABERLER Çarptığınız ya da yaralı gördüğünüz sokak ...
Kaymakam Bolat kamış ticaretinin yapıldığı o köyü ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Bolat kamış ticaretinin yapıldığı o köyü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.