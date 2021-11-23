Bakan Bilgin, Afyonkarahisar’da Bakan Bilgin, mesai arkadaşının cenaze törenine katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin, bir cenaze törenine katılmak üzere Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine geldi.

Dinar ilçesine gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hayatını kaybeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Stratejik Geliştirme Başkanı Ali Osman Akalan’ın babası Emekli Öğretmen Sezai Akalan’ın ailesine baş sağlığı diledi. Bakan bilgin daha sonra Dinar Ulu Cami’n de öğle namazını kıldı. Akalan’ın cenaze törenine de katılan Bakan Bilgin, burada cenaze nazını kıldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.