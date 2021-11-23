Narkotik köpeği ‘Bella’ tespit etti, polisler ele geçirdi Yabancı uyruklu şüphelinin aracından 2 kilogram uyuşturucu çıktı Uyuşturucu maddeyi otomobilin döşemesinin altına saklamışlar

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nün narkotik köpeği ‘Bella’ uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bella’nın tespit ettiği 2 kilo metamfetamin, bir otomobilin bagajının döşemesinin altından çıktı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce AfyonkarahisarKütahya karayolunda uygulama yapıldı. Narkotik köpeği ‘Bella’nın da katıldığı uygulama esnasında, Bella’nın tespit ettiği bir otomobilde detaylı arama yapıldı. Yabancı uyruklu bir şüphelinin otomobilinin bagajını söken polis ekipleri 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Hadı A. isimli yabancı uyruklu şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında gözaltına alındı.

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