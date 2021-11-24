Afyonkarahisar’da kaçak avlanmaya geçit yok

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Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerin soncunda 2 avcıya idari işlem uygulanırken yasa dışı avda kullanılan 2 yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü, kırsal alanlarda denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bolvadin Şefliği ekipleri yaptıkları denetimlerde 2 avcıya idari işlem uygularken kaçak avlanmadan kullanılan 2 adet yarı otomatik tüfeğe de el koydu.

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